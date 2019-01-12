4 человека погибли в результате взрыва в центре Парижа - МВД

Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. В больнице, по его данным, скончались двое пожарных и двое гражданских лиц. Ещё десять пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Мощный взрыв взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в 9-м округе Парижа в булочной на первом этаже жилого дома. Как отмечает глава МВД Кристоф Кастанер, это недалеко от зданий прокуратуры Парижа, мэрии и канцелярии премьер-министра.

От взрывной волны вылетели стёкла во всех соседних домах, их жители почувствовали, как задрожали стены. Были отброшены и повреждены находившиеся рядом автомобили. После взрыва начался пожар. В мэрии столицы подчеркивают, что причиной ЧП стала утечка газа.

Пострадали в общей сложности более 20 человек, в том числе сотрудники пожарной охраны. Издание 20 minutes со ссылкой на источники в полиции сообщает, что спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа. Взрыв прогремел, когда они приступили к работе.

К месту происшествия были стянуты более двухсот пожарных. Для эвакуации тяжело раненых задействовали вертолёты. Сообщается об угрозе обрушения здания.