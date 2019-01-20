Протесты в Афинах: "Не уступим и буквы!"

10 полицейских пострадали в Афинах в ходе столкновений в центре столицы. Правоохранители встали на пути демонстрантов, которые пытались подняться по мраморной лестнице, ведущей к входу в парламент. Демонстранты бросали в полицейских камни, палки, банки с краской и дымшашки. Несколько человек пытались сломать металлическую ограду у здания.

Полиция применила слезоточивый газ. Несколько человек, в том числе один ребёнок, были доставлены в больницы с дыхательными проблемами. Манифестанты обвиняют стражей порядка в чрезмерном использовании газа с целью помешать людям высказать своё мнение и вынудить их разойтись.

Акция протеста на площади Синтагма собрала в воскресенье сотни тысяч человек, выступающих против решения греческого правительства ратифицировать Преспанское соглашение со Скопье о переименовании соседней страны в Республику Северная Македония.

Говорят манифестанты:

"Мы имеем право провести референдум по вопросу о названии соседней страны в отличие от того, что говорит премьер-министр".

"За Македонию лилась кровь. Мы, македонцы, не уступим и буквы от этого священного названия".

"Это наносит ущерб нашей стране! Хорошо бы, конечно, решить вопрос с названием, но на наших условиях и на благо нашей собственной страны".

Корреспондент Euronews Яннис Карагиоргас передаёт из греческой столицы: "Сотни тысяч греков со всей страны собрались перед зданием парламента в Афинах. Они требуют референдума для принятия решения по Преспанского соглашения и говорят, что будут стоять до конца". -