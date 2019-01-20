Греки против Северной Македонии

Сотни тысяч манифестантов вышли в воскресенье на улицы Афин, протестуя против соглашения, заключенного со Скопье, которое премьер-министр Алексис Ципрас представил на рассмотрение парламента.

Яблоко раздора - название "Северная Македония", которое соседи греков хотят дать своей стране. Протестующие в Афинах обвиняют их в попытке узурпировать историю Эллады, а власти своей страны - в предательстве. Они считают, что слово "Македония" не должно использоваться вообще, так как это название северного региона Греции и место рождения Александра Македонского.

Демонстрация переросла в ожесточённые столкновения. Группа протестующих попыталась подняться по мраморной лестнице к охраняемому входу в парламент, где их встретил полицейский спецназ. В правоохранителей полетели камни, палки, банки с краской и дымшашки. Те в ответ применили слезоточивый газ.

Преспанское соглашение о новом названии Бывшей Югославской республики Македонии представители Скопье и Афин подписали минувшим летом. Выиграв вотум доверия в греческом парламенте, премьер-министр Алексис Ципрас надеется добиться его ратификации. Голосование пройдёт в среду или в четверг.