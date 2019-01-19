"Интер" против расизма

Никаких криков "Буууу" на стадионе. Миланский "Интер" запустил кампанию против расизма. В ролике снялись бывшие игроки команды - Луиш Фигу, Хавьер Санетти и Самюэль Это'о. Они призвали болельщиков воздержаться от расистских оскорблений во время матчей. Футболисты предлагают по-новому расшифровывать слово "Буу" – "братья едины по всему миру".