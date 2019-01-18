В Праге неизвестный мужчина 1964 года рождения попытался совершить самосожжение на Вацлавской площади в историческом центре чешской столицы. Он облил себя горючей жидкостью и поджёг.
Самосожжение в память о Палахе?
Когда пламя удалось потушить, тело мужчины было обожжено уже на 30%. Врачи погрузили его на месте в искусственную кому, после чего доставили в больницу.
Мотивы поступка пока неизвестны, однако предполагается, что это очередной акт в память о Яне Палахе, ровно 50 лет тому назад совершившем самосожжение на Вацлавской площади в знак протеста против оккупации Праги войсками Варшавского договора. В Чехии сейчас проходят мероприятия в его память.