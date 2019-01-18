ЕС помогает Молдавии выращивать орехи

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Пол Хакетт, Euronews: "Получение финансирования для начала или развития любого малого и среднего бизнеса и в лучшие времена бывает довольно сложным. А здесь, в Молдавии, это, порой, особенно тяжело. Но многое меняется. Мы приехали в Сороки, на севере этой страны, чтобы посмотреть, как некоторые фермы пользуются специальной европейской инициативой. Давайте взглянем". Это крупнейшая ореховая ферма не только в Молдавии, но и в Европе. Площадь сада грецкого ореха, которым располагает компания "AMG KERNEL", составляет 800 гектаров. 80 процентов урожая экспортируется. Большая часть отправляется в Европу. В свое время эта ферма, как и многие другие в Молдавии, нуждалась в модернизации. Благодаря проекту "Фруктовый сад", она получила кредит в два с половиной миллиона от местного Mobiasbanca.

Пол Хакетт, Euronews: "Виктор, вы - руководитель компании. Скажите, как это финансирование помогло вам развить бизнес и во что вы вложили эти деньги?" Виктор Гуцу, директор "AMG KERNEL": "Этот проект, финансируемый ЕС, позволил нам начать строительство завода по переработке грецких орехов. В результате мы стали более конкурентоспособными при продаже нашей продукции на европейских рынках". Получение кредита стало возможным после того, как Европейский инвестиционный банк предоставил молдавским банкам 120 миллионов евро. Теперь, благодаря бизнес-инициативе Европейского союза "ЕС для бизнеса", фермеры могут кроме всего получить консультативную и техническую поддержку.