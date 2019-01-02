В WADA недовольны: что ждет российских атлетов в новом году?

Антидопинговые агентства сразу 16 стран призвали WADA без проволочек принять решение по России. Дело в том, что российская сторона не смогла в срок предоставить международным экспертам доступ к базе проб Московской антидопинговой лабаотрии. Это должно было произойти до 1 января, однако из-за проблем с оборудованием дедлайн соблюден не был.

Глава WADA Крейг Риди заявил, что "крайне разочарован этим фактом". Однако все-таки пошел навстречу России и предоставил еще две недели срока.

Но такое решение возмутило целый ряд стран, в том числе США, Францию, Германию, Японию... Они распространили совместное заявление, в котором напомнили, что Москва уже не в первый раз нарушает свои обязательства, поэтому и вердикт должен быть вынесен безотлагательно:

"Мы осознаем, что РУСАДА работает вместе с WADA, чтобы решить проблему, но условия, поставленные 20 сентября 2018 года, были однозначными: без предоставленных данных результат может быть только один. Важность ситуации не должна предусматривать предоставление России еще двух недель на выполнение этих условий. В интересах чистого спорта WADA должно сейчас же созвать независимую комиссию по соответствию".

На практике это означает, что статус Российского антидопингового агентства может быть вновь приостановлен. По крайней мере на этом настаивает международная Комиссия спортсменов WADA. Если это произойдет, то для российских атлетов опять настанет мучительный период неопределенности.

В сентября WADA санкционировало восстановление прав РУСАДА, при условии, что до конца года зарубежным экспертам предоставят доступ к базе проб Московской антидопинговой лаборатории. Бывший глава лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором WADA, заявлял, что эта структура была вовлечена в государственную систему сокрытия допинга.