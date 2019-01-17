НБА: родные стены не помогают

Баскетболисты клуба "Юта Джаз" разгромили на выезде "Лос-Анджелес Клипперс" - 129:109 в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Гости захватили инициативу в первой четверти и по ходу всей встречи контролировали игру. Самым результативным на площадке стал защитник "Юты" Донован Митчелл, набравший 28 очков. Дабл-даблами отметились Руди Гобер и Деррик Фэйворс. 23 очка победителям принес Джей Краудер, в активе которого 5 точных дальних бросков. Эта победа стала для "Джаз" пятой подряд и позволила вернуться в зону плей-офф Западной конференции.

Выездной победы добился и "Милуоки Бакс", который взял верх над "Мемфис Гриззлиз" со счетом - 111:101. Главным героем этого матча стал форвард гостей Яннис Адетокунбо. Он набрал 27 очков и сделал 11 подборов. Решающим отрезком встречи стал третий период, который "Милуоки" выиграл с разницей в 13 очков. Это 14 победа "Бакс" в 17 матчах, которая позволила команде укрепить лидерство в Восточной конференции.