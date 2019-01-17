Hitachi отказалась от строительства АЭС в Уэльсе

Японская компания Hitachi отказалась от строительства атомной электростанции на острове Англси, на севере Уэльса. Она не смогла договориться с британским правительством о стоимости проекта. В ноябре от строительства АЭС на севере Англии отказалась компания Toshiba. Но с политической ситуацией в Великобритании эти решения не связаны.

"Никакой связи между нашим решением и путаницей вокруг «брексита» не существует, – пояснил президент компании Toshiba Тосиаки Хигасихара. – Мы хотели бы ясно дать всем понять, что «брексит» здесь ни при чём".

"Ядерная энергетика играет важную роль в нашем энергетическом комплексе, но у ней должна быть справедливая цена с точки зрения потребителей энергии и налогоплательщиков. Мы продолжим интенсивный диалог с Хитачи и другими компаниями отрасли, чтобы найти оптимальные способы финансирования этого и других ядерных проектов".

АЭС Уилфа на о. Англси планировалось построить рядом со старой атомной станцией, открытой в 1971 г. и закрытой в 2015.