Правозащитники хвалят ЕС, но не его лидеров

Венгерский премьер Виктор Орбан и некоторые другие европейские лидеры используют проблему миграции для нагнетания страха, оправдания собственных злоупотреблений и блокирования реформ, заявила Human Rights Watch.

Вместе с тем, в своём ежегодном докладе эта правозащитная организация отмечает успехи институтов ЕС в укреплении демократии и защите верховенства права.