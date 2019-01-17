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Брюссельское бюро

Правозащитники хвалят ЕС, но не его лидеров

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 Андрей Бекетов 
Правозащитники хвалят ЕС, но не его лидеров
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Венгерский премьер Виктор Орбан и некоторые другие европейские лидеры используют проблему миграции для нагнетания страха, оправдания собственных злоупотреблений и блокирования реформ, заявила Human Rights Watch.

Вместе с тем, в своём ежегодном докладе эта правозащитная организация отмечает успехи институтов ЕС в укреплении демократии и защите верховенства права.