Герцог Эдинбургский Филип, супруг королевы Елизаветы II, попал в автомобильную аварию неподалеку от имения Сэндрингэм в графстве Норфолк.
Герцог Эдинбургский попал в автомобильную аварию
Автомобиль марки Range Rover в результате столкновения перевернулся. 97-летний принц не пострадал в результате ДТП, но ему вернуться обратно в Сэндрингем, где в качестве меры предосторожности его осмотрел врач. Пресс-секретарь Букингемского дворца объявил, что принц пребывает "в полном здравии".
Два человека, находившиеся в машине, столкнувшейся с автомобилем Филипа, получили незначительные травмы.
Британская королевская семья ежегодно проводит рождественские праздники в кругу близких родственников в Сэндрингеме.