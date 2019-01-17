Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской партии "Вперед, Италия" намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. С таким заявлением 82-летний политик выступил на одном из партийных митингов на Сардинии. Берлускони уже был евродепутатом с 1999 по 2001 год. После этого он сконцентрировал политическое внимание на Италии.
Берлускони возвращается на евросцену
"Я не мог отойти в сторону, когда во мне испытывают столь острую необходимость меняющийся мир и Европа, которую нужно обязательно откорректировать и которая должна снова взять на себя ведущую роль на планете. Я уверен, что с моим опытом, с моими знаниями, с моей способностью общаться и убеждать, я смогу сыграть важную роль в Европе, в Европейском парламенте и в европейских правительствах", - сказал Берлускони.
Берлускони четыре раза становился председателем Совета министров Италии, всего в этой должности он проработал восемь лет. Политик был замешан в ряде скандалов, в том числе - налоговых. Он ушел в отставку в 2011 году, после того как парламент страны утвердил бюджет по требованиям Евросоюза, против чего выступал политик.