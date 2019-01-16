«Британские горки» Терезы Мэй

Впрочем, политологи не сомневались, что кабинет Мэй выдержит это испытание точно так же, как месяц назад она заручилась поддержкой однопартийцев. Однако премьеру всё ещё предстоит каким-то образом убедить нижнюю палату поддержать договор.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

«Палата выразила доверие правительству, я готова продолжать работу со всеми депутатами по поводу „брексита“, чтобы в конечном итоге избиратели не утратили доверия к палате представителей».

Голосование назвали поражением оппозиции: именно лидер лейбористов Джереми Корбин инициировал его, настаивая на отставке кабинета, но от него отвернулись даже многие однопартийцы:

«Для того, чтобы можно было начать позитивные дискуссии о дальнейших шагах, правительство должно раз и навсегда исключить перспективу катастрофического „брексита“ без сделки, в результате которого может последовать хаос», — заявил Корбин после голосования.

Таким образом никакой ясности в дальнейшую судьбу «брексита» происходящее не внесло. Во вторник те же самые депутаты с «разгромным счётом» отвергли правительственный план «развода», и чёткой схемы — что делать дальше — нет ни у одной из сторон.