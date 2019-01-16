Путина ждут в Сербии

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Президент России посещает Сербию в четвёртый раз за два десятка лет: ((дважды он был там как прездент и один раз — в качестве премьер-министра.)) В четверг Владимир Путин проведёт в Белграде переговоры со своим коллегой Александром Вучичем. На столе — целый ряд документов о сотрудничестве в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий.

Важнейшая политическо-экономическая тема — антироссийские санкции ЕС. Белград не присоединился к ним и даже собирался увеличить товарооборот с Москвой. Однако от этих планов пришлось отказаться под давлением Евросоюза, частью которого намерена стать Сербия.