Australian Open: успехи россиян

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22-летний Карен Хачанов впервые в карьере прошел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) . Во втором раунде турнира посеянный под 10-ым номером россиянин обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:3, 6:3. Матч продлился более двух часов.

Порадовала своих болельщиков и Анастасия Павлюченкова. В матче второго раунда Australian Open 27-летняя россиянка обыграла Кики Бертенс из Нидерландов 3:6, 6:3, 6:3 и в третьем круге сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович. Лучшим результатом Павлюченковой на этом турнире был выход в четверть финала в 2017 году.