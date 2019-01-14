Неудача Маррея

Британский теннисист Энди Маррей не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого раунда экс-первая ракетка мира проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в пяти партиях - 4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 4 часа 13 минут.

В начале прошлого года Маррей перенес операцию на бедре и за год провел только 12 встреч. В январе британец заявил, что намерен завершить карьеру в нынешнем сезоне из-за беспокоящей его травмы бедра. По словам 31-летнего спортсмена, он хотел бы уйти после выступления на Уимблдонском турнире.