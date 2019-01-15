Поражение Терезы Мэй сторонники повторного народного голосования считают своей победой. Во вторник вечером они собрались возле здания парламента. Активисты надеются, что теперь шансы на проведение нового референдума значительно вырастут. Особую радость у них вызывает тот факт, что Мэй было нанесено сокрушительное поражение.

- Проиграть с перевесом более чем в 200 голосов – это, возможно, больше, чем кто-либо из нас мог ожидать. Где мы сейчас? Кто знает? Мы оказались в тупике. Оппозиция безнадежно расколота. У нее, как и у правительства, не осталось никаких идей. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.

- Я счастлива. Это только первый шаг. Нужно провести народное голосование. И в бюллетенях должны были два варианта – остаться в ЕС или поддержать соглашение Терезы Мэй .

- Людям очень многое пообещали в 2016 году. И это так и не претворилось в жизнь. Боюсь, сторонники "брексита", которые солгали по многим вопросам, не смогли исполнить свои обещания. Сейчас стало намного понятнее, что такое "брексит". И мне кажется закономерным, что люди должны получить второй шанс сказать, что они думают.

Терезу Мэй ждут очень непростые дни. Масла в огонь подлил лидер оппозиции. Уже в среду по инициативе Джереми Корбина парламент будет обсуждать вопрос о вынесении вотума недоверия правительству.