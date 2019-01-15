США: гимнастка покорила интернет

Американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением на студенческом турнире. Сложные и эффектно исполненные элементы под музыку Майкла Джексона не оставили равнодушными ни судей, ни зрителей. За вольные упражнения 21-летняя Охаши, представляющая Калифорнийский университет, получила наивысшие баллы от судей. В социальных сетях видео с Кейтлин посмотрели порядка 30 миллионов пользователей. Ее программа - это спортивное мастерство, грация и страсть, делятся впечатлениями болельщики.