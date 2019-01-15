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США: гимнастка покорила интернет

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 Ирина Александрова 
США: гимнастка покорила интернет
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Американская гимнастка Кейтлин Охаши произвела фурор своим выступлением на студенческом турнире. Сложные и эффектно исполненные элементы под музыку Майкла Джексона не оставили равнодушными ни судей, ни зрителей. За вольные упражнения 21-летняя Охаши, представляющая Калифорнийский университет, получила наивысшие баллы от судей. В социальных сетях видео с Кейтлин посмотрели порядка 30 миллионов пользователей. Ее программа - это спортивное мастерство, грация и страсть, делятся впечатлениями болельщики.

В 2013 году Кейтлин Охаши вырвала победу на Кубке Америки у будущей олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Но травмы не позволили талантливой спортсменке выступать на элитном международном уровне.


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