Brexit: решающее голосование

Решающее голосование в британской Палате общин. Во вторник парламентарии намерены высказаться по итоговому проекту выхода Великобритании из ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй призвала депутатов еще раз взглянуть на соглашение, достигнутое Лондоном и Брюсселем, и проголосовать "за".

"Соглашение не совершенно и да, это компромисс. Но когда в будущем люди будут изучать историю, они будут спрашивать: выполнили ли депутаты волю, высказанную страной на референдуме?", - заявила Мэй.

По мнению лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, соглашение неприемлемо.

"Нам было обещано лучшее торговое соглашение в истории страны. А на деле правительство, в котором отсутствует согласие, предлагает нам совершенно неудачную сделку, где совершенно не прописано, как ко конкретно будут развиваться отношения с ЕС. Это правительство дезорганизовано. Ясно, что если сделка, предложенная премьер-министром, будет завтра отвергнута, придёт время для всеобщих выборов и нового правительства", - заявил он.

Чтобы добиться поддержки соглашения, лидеры ЕС заверили парламентариев в желании как можно скорее вновь сесть за стол переговоров. В письме, направленном в Лондон, глава Евросовета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявили, что территория Северной Ирландии сохранится в составе европейского таможенного союза до тех пор, пока не будет найдено решение, устраивающее всех.

Все последние дни Мэй ездила по стране в попытке убедить соотечественников в необходимости сделки. Но аналитики уверены, вопрос уже не в том, проиграет ли она в парламенте голосование. Вопрос в том - каким будет этот проигрыш.

В случае сокрушительного поражения депутаты могут в корне пересмотреть проект выхода из ЕС. Если же проигрыш будет менее чем в сто голосов, страну ожидают новые переговоры - с, возможно, более податливым Брюсселем.