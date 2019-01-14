Карри принес победу "воинам"

48 очков Стефена Карри принесли новую победу "Голден Стэйт Уорриорз". В очередном матче регулярного чемпионата НБА "воины" на выезде обыграли "Даллас Маверикс" со счетом 119:114. Это четвертая победа подряд подопечных Стива Керра.

Кроме Карри, в составе действующих чемпионов отличился Кевин Дюрант. На его счету - 28 очков. Еще 16 добавил в копилку победителей Клэй Томпсон.

Самым результативным игроком у "Маверикс" стал Лука Дончич. Он принес своей команде 26 очков. На паркет "Даллас" вышел не в лучшем составе: из-за травм встречу пропустили защитники Джей Джей Бареа и Деннис Смит младший. В концовке матча команде не удалось реализовать восемь бросков.

Таким образом, "воины" занимают 2 место в турнирной таблице Западной конференции. "Маверикс" - 13-е.