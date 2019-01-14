Лидеры ЕС: «Бэкстоп» будет временным

Лидеры Евросоюза отправили письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй, в котором гарантировали так называемый «бэкстоп». Территория Северной Ирландии сохранится в составе европейского таможенного союза до тех пор, пока не будет найдено решение, устраивающее всех.

В письме, подписанном главой Евросовета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, выражается надежда на торговую сделку между ЕС и Великобританией к 2020 году, а значит только временный характер «бэкстопа».

Брюссель так же сообщает о готовности продлить переговорный процесс по статье 50 договора о ЕС, если это обеспечит ратификацию сделки.

В целом, письмо не предлагает ничего нового, но отправлено оно в сложный для Британского премьера момент.

Тереза Мэй может потерпеть поражение в Вестминстере, если парламентарии проголосуют во вторник против сделки.

Если у Терезы Мэй не получится найти поддержку, то возможными сценариями могут стать «жесткий брексит», сделка в последний момент, новый референдум или вовсе отмена «брексита».