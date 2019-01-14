Чезаре Баттисти выдан Италии

У себя на родине Баттисти был приговорен судом к пожизненному сроку заключения за политические убийства, его вина в организации этих преступлений была доказана.

Чезаре Баттисти по время задержания в Боливии Фото Рейтер

Баттисти на протяжении многих лет скрывался: вначале в Мексике, а начиная с 90-го года он провел почти 15 лет во Франции, его считали протеже тогдашнего президента страны Франсуа Миттерана. Во времена сменившего Миттерана Ширака Баттисти, ставшего к тому моменту автором бестселлеров, решено было выдать Италии. Из Парижа Баттисти сбежал в Бразилию. Верховный суд страны принял решение об экстрадиции, но вмешался президент Лула и в итоге Баттисти получил постоянный вид на жительство. Италия ждала его выдачи почти 40 лет.

Чезаре Баттисти в Бразилии (архив) Фото Рейтер

Сын одной из жертв Баттисти заявил, что все эти десятилетия он испытывал постоянную боль, поскольку виновный в смерти отца скрывался от ответственности, и каждый день был напоминанием о не свершившемся правосудии, и для него происходящее было продолжением трагедии.

Примерно теми же словами описывает свое состояние брат другой жертвы Маурицио Кампанья: "Я хотел бы спросить Баттисти - если ты выиграл сражение, обагрив руки кровью невинных итальняцев, почему ты так долго скрывался и прятался?".

Как заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, Италия, добившись экстрадиции Баттисти, отдает таким образом долг семьям его жертв и пострадавшим от его действий. "Они наконец добились справедливости", - заявил глава правительства.