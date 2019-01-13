Задержан бывший левый экстремист Баттисти

Итальянский леворадикальный активист Чезаре Баттисти, приговорённый на родине к пожизненному заключению за четыре убийства, задержан в Боливии. Его доставят в Бразилию, а затем экстрадируют в Италию для отбытия наказания - сообщил помощник бразильского президента Фелипе Мартинс.

В декабре прошлого года экс-президент страны Мишел Темер подписал указ об экстрадиции Баттисти, после чего тот исчез. Новый президент Жаир Болсонару также пообещал выслать экстремиста в Италию, как только он будет найден.

Баттисти был арестован в Рио-де-Жанейро в 2007 году, но тогдашний президент Бразилии Лула да Силва отклонил просьбу Италии о его экстрадиции, что вызвало напряжение в отношениях между двумя странами. Впоследствии обвиняемый в терроризме итальянец получил и вид на жительство в Бразилии.

Чезаре Баттисти - лидер леворадикальной экстремистской группировки «Вооруженные пролетарии - за коммунизм». Вменяемые ему преступления были совершены в конце семидесятых годов прошлого века.