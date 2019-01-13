Три человека погибли в результате схода лавин в Австрийских Альпах. Жертвами стихии стали лыжники из Германии, которые катались вопреки запретам и предупреждениям об угрозе схода лавин. Они погибли на закрытой трассе, которая считается опасной и в хорошую погоду. Ещё один лыжник пропал без вести. Его поиски были прерваны из-за возросшей угрозы для команды спасателей.
Новые жертвы снегопада в Альпах
Ситуация в Австрии и на юге Баварии осложнилась из-за сильных снегопадов. Многие автодороги закрыты из-за снежных заносов, нарушена жизнь горнолыжных курортов. Прогноз неутешителен: синоптики предупредили, что за выходные в регионе должно выпасть рекордное количество осадков. Новые снегопады, да ещё и в условиях потепления, по словам экспертов, значительно увеличивают опасность схода новых лавин.