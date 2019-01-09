В Австрийских Альпах из-за снегопадов эвакуируют людей

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Австрия страдает от сильных снегопадов. В некоторых горных районах осадки в несколько раз превышают сезонную норму. Местами толщина снежного покрова достигает двух метров.

В результате ряд населенных пунктов оказался отрезан от внешнего мира. На помощь пришли спасатели. В частности были эвакуированы несколько горнолыжных курортов в австрийских Альпах, где ввели режим чрезвычайной ситуации и самый высокий уровень лавинной опасности.