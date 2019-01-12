ЧМ по ралли: новые автомобили - новые надежды

Волнительный момент для фанатов ралли. В британском Бирмингеме прошла презентация автомобилей, на которых буду соревноваться участники чемпионата в этом сезоне. Среди гостей – Себастьян Ожье, в прошлом году завоевавший шестой титул подряд. В этом сезоне он вернулся в команду Citroën, в которой начинал свою карьеру.

"Последние годы для Citroën были непростыми, но в то же время команда смогла показать свой потенциал. Вот почему я присоединился к ним. У них огромный потенциал. Я думаю, что благодаря моему опыту и опыту Жюльена Инграсия команда вновь может вернуться на те позиции, которые она занимала несколько лет назад", - убежден Ожье.

"Нам нужен новый чемпион, пришло время положить конец господству двух Себастьянов – Ожье и Лёба", - заявил Тьерри Нёвилль из команды Hyundai. В прошлом году бельгиец стал вторым на чемпионате мира. В этом сезоне его товарищем по команде будет Себастьян Лёб, подписавший с Hyundai контракт на два года.

Первый раз помериться силами участники чемпионата смогут уже через две недели - на ралли Монте-Карло.