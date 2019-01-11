Обнародовано видео нападения на Магница

Немецкая полиция в пятницу обнародовала видеозапись нападения на главу бременского отделения партии "Альтернатива для Германии". Решение было принято после того, как в среду прокуратура Бремена опровергла первоначальную версию событий, изложенную самим пострадавшим Франком Магницем и его партией.

По этой версии, трое нападавших, которые застали Магница врасплох в понедельник вечером на пустынной улице в центре Бремена, нанесли ему удар по голове деревянным брусом. Видеокадры же свидетельствуют о том, что политик получил сильную травму головы потому, что ударился о землю. В момент нападения со спины он держал руки в карманах и не смог защититься от падения. Позже "Альтернатива для Германии" признала, что ее первоначальное изложение событий оказалось "ошибочным", но продолжает обвинять в случившемся левых экстремистов.