Азиатские страны лидируют в рейтинге самых сильных паспортов

Немецкий паспорт опустился со второго на третье место и делит его с французским, обеспечивая своим обладателям безвизовый доступ в 188 стран.

Самый большой прорыв совершили Китай (69 место), Колумбия (42 место), Тувалу (42 место) и ОАЭ (22 место), поднявшись в рейтинге на пять строчек. Ещё два года назад Китай занимал 85 место (с возможностью въезда всего в 51 страну). По словам составителей рейтинга, успех китайского паспорта, который теперь позволяет своим обладателям путешествовать в 74 страны мира, подчеркивает тренд на усиление влияния Азии в мире.

Традиционно сильные США и Великобритания в этом году ослабили свои позиции. Соединенные Штаты опустились с пятого на шестое место, поделив его с Великобританией, которая в прошлом году была четвертой (185 стран). В 2015 году обе страны были первыми.

Наименее привлекательные паспорта - у Ирака и Афганистана, по ним без визы можно въехать всего в 30 стран мира. Россия в рейтинге занимает 48 место (119 "безвизовых" стран).

В целом авторы Henley Passport Index считают, что страны постепенно отказываются от визового режима в пользу большей мобильности. "В 2006 году граждане, в среднем, могли путешествовать без визы в 58 стран. К концу 2018 года эта цифра выросла вдвое до 107 стран", - говорится в исследовании.

Консалтинговая компания Henley & Partners составляет ежегодный рейтинг паспортов уже 14 лет. Исследование основано на данных Международной ассоциации воздушного транспорта.