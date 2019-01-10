Россияне купили ресторанный гид Gault&Millau

"Я продал 100% акций", - сообщил в четверг бывший владелец гида Ком де Шеризе, не раскрывая ни точной суммы сделки, ни имен покупателей.

"Pоссийская семья намерена в краткосрочной перспективе инвестировать несколько миллионов евро в международную рекламу гида, в частности, в цифровых сетях", - добавил он.

По сообщению AFP, новых владельцев будет представлять российский адвокат Владислав Скворцов. Генеральным директором назначен Жак Байи - бывший советник известной ресторанной сети Ducasse и глава ресторанно-гостиничной компании Sibuet.

"Оставаясь верными историческим и фундаментальным ценностям, которые сделали Gault&Millau подлинным пропагандистом "новой французской кухни", мы строим большие планы по его развитию во Франции и за границей", - заверил он в заявлении компании.

Ресторанный гид Gault&Millau был основан 46 лет назад. Он выпускается во Франции тиражом 40 тысяч экземпляров и распространяется в 20 странах мира. Первое русское издание гида было выпущено в 2017 году.