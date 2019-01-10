Еврейский музей, переживший теракт

Прошло четыре с половиной года после теракта в Еврейском музе в Брюсселе. Вооруженный человек открыл огонь и вел стрельбу на поражение в течение 82 секунд. Событие запечатлели камеры наблюдения, улик были собраны, следствие шло быстро.

«В память четырех жертв этого нападения установлена золотая табличка. На ней написано, что террорист совершил здесь подлое убийство 24 мая 2014 года в 15 ч 39 мин».

С тех пор много времени ушло на совместные юридические процедуры двух стран и сбор информации за пределами ЕС. И вот в четверг в столице Бельгии открылся суд над главным подозреваемым Мехди Неммушем, гражданином Франции алжирского происхождения.

«В этот день мы ощущаем много разных эмоций, - говорит куратор музея Чуна Ломпонда. - Сегодня мы чувствуем, что приближаемся к истине, к правосудию, а преступник - к тому, чтобы понести ответственность».

Покушение на посетителей-евреев выявило раст антисемитизма в Бельгии, а также трудности с интеграцией в европейское общество выходцев из других регионов. После этого музей ещё больше стремится преодолевать антагонизмы с помощью культуры и диалогов.

«После нападения у нас был период траура, и мы на время закрылись, - продолжает куратор. - Когда музей заработал снова, первый человек заглянул к нам просто из любопытства, но вскоре люди стала приходить сюда, чтобы выразить солидарность, а потом — по самым разным причинам. Мы открыты для всех. Теперь мы хотим больше, чем когда-либо, чтобы этот музей был местом, где сходятся все общины".

Развернутая в музее фотовыставка американского еврея Леонарда Фрида выглядит очень актуально – её название «Фотосъёмка мирового беспорядка».