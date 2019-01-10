Прошло четыре с половиной года после теракта в Еврейском музе в Брюсселе. Вооруженный человек открыл огонь и вел стрельбу на поражение в течение 82 секунд. Событие запечатлели камеры наблюдения, улик были собраны, следствие шло быстро.
Еврейский музей, переживший теракт
Корреспондент Евроньюс Мейв Макмахон передаёт:
«В память четырех жертв этого нападения установлена золотая табличка. На ней написано, что террорист совершил здесь подлое убийство 24 мая 2014 года в 15 ч 39 мин».
С тех пор много времени ушло на совместные юридические процедуры двух стран и сбор информации за пределами ЕС. И вот в четверг в столице Бельгии открылся суд над главным подозреваемым Мехди Неммушем, гражданином Франции алжирского происхождения.
«В этот день мы ощущаем много разных эмоций, - говорит куратор музея Чуна Ломпонда. - Сегодня мы чувствуем, что приближаемся к истине, к правосудию, а преступник - к тому, чтобы понести ответственность».
Покушение на посетителей-евреев выявило раст антисемитизма в Бельгии, а также трудности с интеграцией в европейское общество выходцев из других регионов. После этого музей ещё больше стремится преодолевать антагонизмы с помощью культуры и диалогов.
«После нападения у нас был период траура, и мы на время закрылись, - продолжает куратор. - Когда музей заработал снова, первый человек заглянул к нам просто из любопытства, но вскоре люди стала приходить сюда, чтобы выразить солидарность, а потом — по самым разным причинам. Мы открыты для всех. Теперь мы хотим больше, чем когда-либо, чтобы этот музей был местом, где сходятся все общины".
Развернутая в музее фотовыставка американского еврея Леонарда Фрида выглядит очень актуально – её название «Фотосъёмка мирового беспорядка».