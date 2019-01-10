Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Еврейский музей после теракта. Румынские тяжбы. Тинтин

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Еврейский музей после теракта. Румынские тяжбы. Тинтин
Размер текста Aa Aa

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Репортаж из Еврейского музея в Брюсселе, где 4,5 года назад произошёл теракт. В четверг в столице Бельгии открылся суд над главным подозреваемым, Мехди Неммушем, гражданином Франции алжирского происхождения.

Судебные тяжбы румынского политика

Лидер правящих в Румынии социал-демократов подал в Европейский суд иск против Еврокомиссии. Ливиу Драгня был приговорён в Бухаресте к 3,5 годам лишения свободы за разбазаривание фондов ЕС и тем самым лишён возможности возглавить правительство.

В его защиту выступил в Брюсселе министр иностранных дел председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану.

Новые правила для водителей грузовиков

Дальнобойщики из Болгарии и других восточноевропейких стран провели в Брюсселе акцию протеста против изменений в трудовом законодательстве. Новые правила обяжут водители грузовиков хотя бы раз в месяц приезжать в родную страну. Их зарплаты должны увеличиваться теми же темпами, что и за границей, где действуют нанявшие их транспортные кампании.

Тинтину 90 лет

Исполнилось 90 лет главному герою комиксов «Приключения Тинтина». Бельгийский художник Эрже представил его в консервативной газете Petit Vingtième, по "заданию" которой этот юный репортёр и его верный пёс сразу же отправились СССР.

Первый альбом назывался «Тинтин в Стране Советов». Он отправлялся в новые приключения до 1970-х годов.