Еврейский музей после теракта. Румынские тяжбы. Тинтин

Репортаж из Еврейского музея в Брюсселе, где 4,5 года назад произошёл теракт. В четверг в столице Бельгии открылся суд над главным подозреваемым, Мехди Неммушем, гражданином Франции алжирского происхождения.

Лидер правящих в Румынии социал-демократов подал в Европейский суд иск против Еврокомиссии. Ливиу Драгня был приговорён в Бухаресте к 3,5 годам лишения свободы за разбазаривание фондов ЕС и тем самым лишён возможности возглавить правительство.

В его защиту выступил в Брюсселе министр иностранных дел председательствующей в ЕС Румынии Теодор Мелешкану.

Новые правила для водителей грузовиков

Дальнобойщики из Болгарии и других восточноевропейких стран провели в Брюсселе акцию протеста против изменений в трудовом законодательстве. Новые правила обяжут водители грузовиков хотя бы раз в месяц приезжать в родную страну. Их зарплаты должны увеличиваться теми же темпами, что и за границей, где действуют нанявшие их транспортные кампании.

Тинтину 90 лет

Исполнилось 90 лет главному герою комиксов «Приключения Тинтина». Бельгийский художник Эрже представил его в консервативной газете Petit Vingtième, по "заданию" которой этот юный репортёр и его верный пёс сразу же отправились СССР.

Первый альбом назывался «Тинтин в Стране Советов». Он отправлялся в новые приключения до 1970-х годов.