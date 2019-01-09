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Дания

Копенгаген расширят искусственными островами

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 Вероника Доваль 
Копенгаген расширят искусственными островами
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Правительство Дании поддержало проект строительства девяти искусственных островов на юге Копенгагена рядом с нынешним промышленным районом в рамках новой программы по развитию бизнеса в стране. Как ожидается, он будет способствовать привлечению инвестиций в экономику столицы. Общая площадь кластера составит 3 млн квадратных метров. В новой индустриальной зоне планируется разместить 380 компаний и создать 12 тысяч рабочих мест.

"Я могу себе здесь это представить - множество прекрасных промышленных рабочих мест", - говорит министр промышленности Дании Расмус Ярлов.

Однако проект подвергается серьезной критике за пределами столичного региона, где несколько миллионов квадратных метров коммерческой площади также готовы к строительству.

Карстен Расмуссен, мэр Нестведа: "Мне кажется это немного странным, что сначала они хотят переместить рабочие места госсектора в провинцию, чтобы сбалансировать Данию, а потом создают возможности для создания частных рабочих мест в столичном регионе. Эти рабочие места необходимы во многих частях страны, в том числе здесь, в Нестведе".

Министр промышленности с такими доводами не согласен:

"Неправильно думать, что, если в столице дела идут хорошо, то остальная часть страны от этого только страдает. Мы хотим, чтобы в столице все шло хорошо, так же как и во всей стране".

По мнению властей Копенгагена, проект Holmene станет одной из самых крупных и инновационных промышленных зон в Северной Европе. Возведение искусственных островов планируется начать в 2022 году, а к 2040-му проект может быть полностью завершен.