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Франция

Последний "голый" ужин в Париже

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 Марика Димитриади 
Последний "голый" ужин в Париже
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В Париже закрывается единственный во французской столице ресторан для нудистов. Появился он год назад, вызвав неподдельный интерес у публики. Но ажиотаж продлился недолго. По словам владельцев, заведение прекращает работу из-за нехватки клиентов.

Впрочем, еще есть шанс успеть на последний нудистский ужин. Ресторан закрывается в середине февраля.

Сайт ресторана O'Naturel - https://www.restaurant-onaturel.fr/en/menus/