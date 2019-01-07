"Уизардс" обыграли неудобного соперника

"Вашингтон Уизардс" уверенно обыграли в гостях "Оклахому-Сити Тандер" - 116:98. "Тандер" – один из самых неудобных соперников для "волшебников". Одержать победу над этим противником команде из Вашингтона не удавалось последние 10 лет. Сейчас же "Уизардс" повели в счете уже с первой четверти, по ходу матча всё больше наращивая преимущество. Особый вклад в эту победу внес Брэдли Бил, заработавший 25 очков.

Впрочем, несмотря на результаты матча, "Тандер" сохранил за собой место в первой тройке турнирной таблицы западной конференции, а "Уизардс" пока занимают 11 место на востоке.

Alonzo Adams-USA TODAY Sports

"Лос-Анджелес Клипперс" на домашнем паркете победили "Орландо Мэджик" – 106:96.Матч запомнился многими яркими моментами, например, данком в исполнении форварда "Клипперс" Монтреза Хэррелла. Самым же результативным в этой встрече оказался Тобиас Харрис. Он принес "Лос-Анджелесу" 28 очков.

"Клипперс" сейчас идут четвертыми на западе, а "Мэджик" пока находится вне зоны плей-офф, расположившись на десятом месте на востоке.

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports