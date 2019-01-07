Судебный процесс над молчанием церкви

Во французском Лионе начался судебный процесс по делу о сокрытии фактов педофилии в католической церкви. На скамье подсудимых — шесть человек, среди них — один из самых влиятельных церковных деятелей страны, архиепископ Лионский Филипп Барбарен. Речь идет о событиях, относящихся к периоду 1970-80-х годов прошлого века.

Из Лиона передает корреспондент Euronews Валери Гориа: "Зал судебных заседаний заполнен до отказа, кардинал Барбарен считается одним из самых важных священнослужителей в римской-католической церкви Франции, его имя даже фигурировало среди возможных кандидатов на папский престол. А для предполагаемых жертв — это судебный процесс над всей католической церковью и над взаимным укрывательством в рамках церковной системы".

Процесс инициировала общественная организации La Parole Libere ("Освобожденная речь"), которая выступает в защиту около 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны лионского священника Бернара Преина. В их числе Пьер-Эммануэль Жермен-Тиль. Он говорит: "Наша цель — привлечь к ответственности виновных в содеянном, это очень важно. И мы надеемся, что этот процесс послужит прецедентом в будущем, что в обществе изменится взгляд на педофилию, не только в церкви, но и во всех других институтах".

Скандал разразился в 2016 году. Слушания пройдут в течение ближайших трех дней. Суть обвинений заключается в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили действия Бернара Преина и не приняли меры по его судебному преследованию.

Местные СМИ напоминают, что около десяти лет назад кардинал Барбарен признал, что был поставлен в известность о возможных преступлениях своего подчиненного.