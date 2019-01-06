Представители Конгресса США не смогли договориться с Белым домом о возобновлении работы правительства. Президент Дональд Трамп заявил, что не видит прогресса в этом вопросе. В Твиттере главы государства сказано, что он по-прежнему не готов пойти на уступки — он вновь требует окончательно решить проблему южной границы, а именно — выделить деньги на строительство стены между США и Мексикой. Речь идёт более чем о 5,5 миллиардах долларов. По словам Трампа, это небольшие деньги в сравнении с суммами, которые выделяются на помощь другим странам.
США грозит ещё одна неделя приостановки работы правительства
@ Copyright :REUTERS/Carlos Barria
Участники субботнего совещания в администрации президента, между тем, назвали переговоры продуктивными и анонсировали продолжение диалога в воскресенье.
Демократы требуют возобновить работу правительства, чтобы хотя бы обеспечить своевременный возврат налогов американцам. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что Конгресс уже на следующей неделе рассмотрит законопроекты выделении необходимых средств на функционирование Минфина и Налоговой службы. Не исключено, что финансовые ведомства первыми возобновят работу ещё до завершения переговоров с Белым домом.