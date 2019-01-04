Законопроекты для прекращения "шатдауна" одобрены

Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта о финансировании правительства для завершения "шатдауна". Речь идет о бюджете министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года и остальных ведомств до 30 сентября. Голосование в палате проходило на фоне так называемого "закрытия правительства": с 22 декабря ряд министерств и ведомств США сократили работу из-за отсутствия финансирования.

Главной причиной разногласий между партиями было выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, которое поддерживает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом 5 миллиардов долларов на эти цели не предусмотрены.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты: "Это стена между реальностью и его (президента Трампа) избирателями, его сторонниками. Он не хочет, чтобы они знали, какое место отводится Medicare, Medicaid и социальным страховкам в его бюджетном проекте. Он не хочет, чтобы они знали, что он предлагает для очистки воздуха, для очистки воды и в других сферах - в министерстве внутренних дел и в Агентстве по охране окружающей среды. Он не хочет, чтобы они знали, сколько плохого он им делает, поэтому он концентрирует внимание на стене. Он мастер отвлекать внимание".

В четверг американский президент появился в зале для пресс-конференций Белого дома и попытался снова защитить свой проект по строительству забора на границе между США и Мексикой. Он повторил свою просьбу к конгрессменам о выделении 5 миллиардов долларов, заявив, что эту стену хочет народ.

Президент США Дональд Трамп: "Вы можете называть это барьером. Вы можете называть это, как хотите. Но по сути нам нужна защита нашей страны. И мы сделаем это. Граждане нашей страны хотят этого".

Позднее Трамп разместил на своей странице в Твиттере видео под названием "Кризис на границе", в котором прибытие мигрантов в США через южную границу он связал с "преступлениями", "наркотиками" и "беззаконием".