"Сердечная просьба" Папы Римского

В воскресенье, выступая перед тысячами собравшихся на площади Святого Павла в Ватикане, понтифик призвал политиков прекратить препирания и дать причал двум судам немецких НПО с десятками пассажиров, спасённых в море.

"49 человек, спасённых в Средиземном море, находятся на борту двух кораблей неправительственных организаций и уже много дней ожидают высадки в безопасном порту. Я обращаюсь к европейским лидерам с сердечной просьбой проявить конкретным образом солидарность по отношению к этим людям", - сказал Папа Римский.

22 декабря у берегов Ливии активисты Sea-Watch спасли 32 человека, включая детей. Ещё 17 в водах Средиземного моря неделю спустя подобрали сотрудники организации Sea Eye.