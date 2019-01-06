Голосование в парламенте по "брекситу" состоится в январе

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу BBC заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

"Мы намерены провести голосование. На самом деле, дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - сказала она.

На вопрос журналиста о том, пройдёт ли оно 14 или 15 января, премьер-министр ответила: "Да, примерно такие сроки. Если сделка не будет одобрена, то мы окажемся на неизведанной территории".

Ранее Мэй перенесла декабрьское голосование, поскольку стало ясно, что сделка будет заблокирована. Большинство парламентариев не устраивали условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке сообщества после "брексита".