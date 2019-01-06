Один человек погиб, ещё несколько пострадали в результате взрыва бомбы около церкви в пригороде Каира. Согласно данным, которые представило государственное телевидение, подозрительную сумку обнаружили на крыше соседнего дома. Внутри находились два взрывных устройства. Одно из них удалось обезвредить, когда же полицейский приступил к работе со второй бомбой, прогремел взрыв.
Взрыв у церкви в Каире: при разминировании бомбы погиб полицейский
Взрывотехник погиб, пострадали двое полицейских и прохожий. Ни одна из известных группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию теракта. Бомба была заложена накануне праздничных богослужений по случаю Рождества, которое христиане-копты отмечают 7 января. После серии нападений исламистов на христиан у церквей и монастырей усилены меры безопасности.