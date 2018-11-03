Христиане египетского города Эль-Минья прощаются с жертвами пятничного теракта.
Копты прощаются с жертвами теракта
Копты прощаются с жертвами теракта
Семь человек, среди них трое детей, погибли в результате нападения боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" на микроавтобус с христианами-коптами. 13 человек получили ранения. Нападавшие открыли огонь по автобусу из стрелкового оружия, перекрыв дорогу на своём внедорожнике.
Верующие из города Сохаг, расположенного в Верхнем Египте, направлялись на паломничество в монастырь святого Самуила, исповедника Каламунского. Водители еще двух машин с паломниками, услышав стрельбу, успели вывести их из-под обстрела и скрыться.
Это уже второе нападение исламистов на паломников Каламунского монастыря за два года. В мае 2017 г. под пулями экстремистов погибли 28 человек.