В Египте открыт крупнейший в регионе христианский собор

В воскресенье вечером в новой административной столице Египта в 45 километрах к востоку от Каира открылся крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке христианский Собор Рождества Христова.

Он занимает площадь свыше 5 тысяч квадратных метров, составляет третью часть всего храмового комплекса и рассчитан более чем на восемь тысяч прихожан. Абсолютное большинство христиан в Египте принадлежит к Коптской православной церкви.

В церемонии открытия собора приняли участие президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, коптский патриарх Тавадрос II, палестинский руководитель Махмуд Аббас, члены египетского правительства.

Президент Египта также присутствовал на инаугурации мечети Аль-Фаттах аль-Алим, которая была открыта одновременно с коптским собором. Тем временем в преддверии православного Рождества в стране были значительно усилены меры безопасности.

Накануне у одной из церквей на востоке Каира было обнаружено самодельное взрывное устройство. При разминировании погиб сапер, еще двое сотрудников силовых структур получили ранения.