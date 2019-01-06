ДР Конго: выборы без результатов

Избирательная комиссия Демократической Республики Конго (ДРК) решила не объявлять итоги состоявшихся 30 декабря президентских и парламентских выборов в воскресенье, как планировалось ранее. Точная дата оглашения результатов не называется - избирком заявил, что ему нужно больше времени для их обработки.

"Коалиция "Ламука" сожалеет о том, что Национальная избирательная комиссия не указала никакой даты для объявления предварительных результатов президентских выборов, а также выборов в законодательные и провинциальные органы власти. Коалиция "Ламука" предупреждает Национальную избирательную комиссию о любых попытках изменения результатов, представленных на избирательных участках".

За высший государственный пост в ДРК борется 21 кандидат, среди которых нет действующего президента Жозефа Кабилы, возглавляющего страну с 2001 года и не имеющего права баллотироваться на третий срок.