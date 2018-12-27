Конго высылает посла ЕС из-за продления санкций против чиновников ДРК

Конго высылает посла Евросоюза Барта Уври в ответ на продление европейских санкций против 14 чиновников ДРК. Еврокомиссии дали 48 часов на отзыв своего представителя. Об этом заявил министр иностранных дел Конго Леонар Ше Окитунду.

ЕС ввёл санкции против высшего руководства Конго в 2016, обвиняя власти страны в ограничении избирательных прав граждан и в нарушении прав человека. В начале декабря Совет Евросоюза продлил их действие ещё на год. В чёрных списках 14 чиновников. Их европейские активы должны быть заморожены, им запрещено въезжать на территорию Евросоюза. В Совете ЕС подчеркивают, что судьба этих ограничений зависит от того, как пройдут президентские выборы, которые намечены на 30 декабря.