Британские топ-менеджеры за 3 дня получили средний годовой оклад по стране

По информации аналитического центра и международного института управления кадрами CIPD, главный управляющий одной из 100 ведущих британских компаний получает £1,020 (87,816 рублей) в час. Средняя годовая зарплата такого топ-менеджера - около £3.9 млн (больше 335 млн рублей).

Годовую зарплату среднестатистического британца, которая равна £29,500 (2.5 млн руб), он заработал к полудню 4 января, считают эксперты. High Pay Center и CIPD прозвали этот день пятницей "жирного кота".

Неисправности корпоративного менеджмента

В отчете подчеркивается, что в начале XXI века зарплата топ-менеджера одного из 100 самых крупных британских предприятий была в 60 раз больше оклада среднего британца. Сегодня эта разница взлетела до 133.

Аналитики считают, что показатели эффективности компаний не оправдывают такую высокую оплату труда. "Чрезмерная оплата труда руководителей представляет собой серьезный провал корпоративного управления и является препятствием для более справедливой экономики", - сказал Люк Хилдярд, директор High Pay Center.

"Корпорации охотно тратят миллионы на высших руководителей без какого-либо реального оправдания, а зарплата, которую получает остальная рабочая сила, рассматривается как расходы, которые необходимо минимизировать", - добавил он.

Старший советник CIPD Чарльз Коттон считает, что разница в оплате труда может негативно сказаться на репутации компании.

"Чрезмерно щедрые вознаграждения руководящих работников - одна из главных причин низкого уровня доверия к бизнесу, - объяснил он, - особенно когда оплата труда работников других уровней стагнирует, и, следовательно, представляет серьезную угрозу для развития бизнеса в долгосрочной перспективе".

Противоречивые реакции

Федерация британских профсоюзов возмутилась результатами исследования и призвала к "радикальным переменам".

Тем временем, Мэтью Леш, глава отдела исследований из Института Адама Смита - аналитической компании, анализирующей свободные рынки, - назвал эти цифры "обманчивой статистикой".

"На глобальном рынке кадров британские фирмы должны иметь возможность конкурировать за главных руководителей, которые представляют огромную ценность для компаний, - заявил он. - Ограничения в оплате их труда приведут к тому, что британские таланты и компании уйдут в оффшоры, что в конечном счете приведет к сокращению рабочих мест и снижению зарплат".