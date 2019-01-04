Британский флот поможет ловить мигрантов

Великобритания направит в Ла-Манш патрульное судно Военно-морского флота, чтобы помешать переправке на остров нелегальных мигрантов с континента.

Помощи военных моряков запросило министерство внутренних дел, после того как в районе Дувра было перехвачено очередное судно с нелегалами. По словам министра внутренних дел Саджида Джавида, моряки защитят границы королевства и предотвратят гибель людей в водах Ла-Манша. По данным МВД, в 2018 г. пролив нелегально пересекли 539 человек. 80% случаев приходится на последние три месяца.

Только 25 декабря у берегов Соединённого Королевства было зафиксировано не менее пяти подобных инцидентов. 2 января полиция задержала в Манчестере двух человек по подозрению в организации незаконной перевозки мигрантов через Ла-Манш.

Мигранты, желающие добраться до Британских островов, на протяжении многих лет скапливаются у французского города Кале. Многие из них пытаются добраться на другой берег, прячась на паромах и в фурах, пересекающих туннель под Ла-Маншем.