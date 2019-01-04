Карлос Гон явится в Токийский суд

Судебные слушания начнутся во вторник. Это будет первое появление Гона на публике со дня его задержания.

Бывший топ-менеджер находится под стражей с ноября. Его обвиняют в нарушении японского финансового законодательства. По версии следствия, Гон декларировал лишь половину вознаграждений, полученных от автоконцерна Nissan. Сам он обвинения отрицает.

Ожидалось, что Карлос Гон выйдет на свободу 1 января. Но суд продлил срок его ареста ещё на десять дней.