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Легендарному Шумахеру - 50!

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Легендарному Шумахеру - 50!
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Семикратному чемпиону "Формулы 1" Михаэлю Шумахеру исполняется 50. Накануне дня рождения спортсмена его родные решили выступить с заявлением: "Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему". Ранее СМИ сообщали, что легендарный гонщик уже не прикован к постели и не нуждается в постоянном подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пять лет назад Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Во время спуска он упал и ударился головой о камень. У спортсмена было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. После этого гонщик несколько месяцев провел в искусственной коме. Как сейчас себя чувствует спортсмен – точно неизвестно, его родные и друзья стараются не раскрывать подробностей.

Шумахер – самый титулованный гонщик в истории "Формулы 1". Впервые он стал чемпионом мира в 1994 году, выступая за команду Benetton, а на следующий год отстоял титул. После этого вновь подняться на вершину пьедестала немец смог лишь в 2000 году, уже представляя команду Ferrari. И на протяжении пяти лет он никому не уступал свой титул. Только испанец Фернандо Алонсо в 2005 году сумел подвинуть Шумахера с верхней ступени пьедестала.