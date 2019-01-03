Легендарному Шумахеру - 50!

Семикратному чемпиону "Формулы 1" Михаэлю Шумахеру исполняется 50. Накануне дня рождения спортсмена его родные решили выступить с заявлением: "Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему". Ранее СМИ сообщали, что легендарный гонщик уже не прикован к постели и не нуждается в постоянном подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пять лет назад Шумахер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах. Во время спуска он упал и ударился головой о камень. У спортсмена было диагностировано обширное кровоизлияние в мозг. После этого гонщик несколько месяцев провел в искусственной коме. Как сейчас себя чувствует спортсмен – точно неизвестно, его родные и друзья стараются не раскрывать подробностей.