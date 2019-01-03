"Дакар-2019": штурман с синдромом дауна

Экипаж будет соревноваться в классе полноприводных внедорожников-багги, который был включён в программу ралли-рейда в 2017 году.

"Лукас - глаза автомобиля, он следит за тем, есть ли на горизонте конкурент. Мы проезжаем по пустыне, преодолеваем дюны. Вовремя увидеть того, кто мчится прямо на вас, - задача непростая. В прошлый раз, например, на нас надвигались два участника со скоростью 300 км/ч. К счастью, Лукас их заметил и предупредил меня об этом", - рассказывает отец спортсмена.

Несмотря на диагноз, на счету сына Жака Баррона есть немало достижений в самых разных видах спорта. А чтобы занять место в гоночном экипаже на "Дакаре-2019", Лукас тренировался в течение полутора лет. По словам самого новоиспечённого штурмана, упорный труд - залог успеха в любом деле.