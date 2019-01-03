Apple теряет выручку из-за падения продаж в Китае

Размер текста Aa Aa

Компания Apple снизила прогноз выручки за первый финансовый квартал. Фондовый рынок отреагировал на эту новость резким – на 7,7% – снижением котировок акций компании.

Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил снижение выручки падением продаж в Китае, спровоцированным американо-китайской торговой войной. По словам Кука, падение продаж айфонов практически на 100% приходится на Китай.